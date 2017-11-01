وصول 19 ألف طن فحم بترولى لميناء سفاجا

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Steliar Baltic وعلى متنها 19 ألف طن فحم بترولى أخضر، قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.وأضاف يوسف أنه تم رفع درجة الاستعداد ب



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Steliar Baltic وعلى متنها 19 ألف طن فحم بترولى أخضر، قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وأضاف يوسف أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وقامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ملحق رقم 12.

مع ضرورة وجود ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.

على جانب اخر يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1116 راكب وتداول 286 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 51 راكب و50 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر السفينة Krisitn.c وعلى متنها 6 الاف طن كوارتز والعبارة امانة وعلى متنها 442 راكب و2 شاحنة و22 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة Atlantic وعلى متنها اليخت الامريكىOmario وهو بوزن 35 طن قادم من جبل واربع سفن اخرى وهى عمان، امانة، الحرية، النوى اكسبريس وعلى متنهم 418 راكب و60 شاحنة و22 سيارة بينما تغادر اربع سفن وهى عمان، الحرية، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 205 راكب و174 شاحنة بضائع و22 سيارة.

وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1270 راكب بميناء نويبع وتداول 104 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 510 راكب و13 براد و15 تريلا و3 سيارة و2 باص جيت.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 404 راكب و14 براد و20 تريلا وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 356 راكب و28 براد و14 تريلا و1 سيارة.