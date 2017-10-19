وصول 15 ألف طن بوتاجاز لموانئ السويس

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أرزوجاز ومصرجاز وعلى متنهما 15 ألف طن بوتاجاز، قادمتين من ميناء ينبع.وأوضح أن ميناء سفاجا يشهد وصول وسفر 1837 راكبا وتداول281 شاحنة، إذ يستعد الميناء لاستقبال العبارة أمانة وعلى



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أرزوجاز ومصرجاز وعلى متنهما 15 ألف طن بوتاجاز، قادمتين من ميناء ينبع.

وأوضح أن ميناء سفاجا يشهد وصول وسفر 1837 راكبا وتداول281 شاحنة، إذ يستعد الميناء لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 212 راكبا و36 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب، و18 سيارة بينما تغادر السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 863 راكبا و37 شاحنة بضائع و71 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 82 راكبًا و80 شاحنة بضائع وسيارة، وغادرت السفينتان أمانة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 680 راكبا و122 شاحنة بضائع و44 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 55 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

وفى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 905 ركاب بميناء نويبع، وتداول 75 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 255 راكبا و4 برادات و7 تريلات وسيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 255 راكبا و16 برادا و8 تريلات و5 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينتان أيلة وبريدج وعلى متنهما 395 راكبا و27 برادا و13 تريلا و4 سيارات و2 باص جيت.