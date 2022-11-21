وصول 13.4 ألف طن تقاوى بطاطس بقيمة 8.9 مليون دولار

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، اطلعت «المال» على نسخة منه، وصول 13.4984 ألف طن من تقاوى البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى إلى 13 نوفمبر الحالى.

إسكتلندا فى المقدمة.. وصنف «سبونتا» الأكثر طلباً

وصلت الشحنات من هولندا وبجيكا واسكتلندا والدنمارك وفرنسا لـ19 صنفا من التقاوى المعتمدة، بقيمة تصل إلى 8.9 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات .

وأضاف «التقرير» أنه تم استيراد 4848.5 طن من التقاوى من إسكتلندا لأصناف «برن» و«بانبا» و«كارا» و«هيرميس» و«جاستر» و«سيلانى» و«سبونتا».

وأوضح التقرير أنه تم وصول 1071.9 طن من الدانمارك لصنف «إسبونتا» و775 طنا من المانيا من صنف «كروسو”، واستيراد 1170 طنا من بلجيكا لأصناف «كارا» وصنف «ليدى روزيتا» و«سبونتا ».

وكشف أنه تم استيراد 2757 تقاوى بطاطس من فرنسا لاصناف «كارا وايكلات وجازيل ونيما وسبونتا»، واستيراد 2876 من هولندا لأصناف «بلينى وكارا ودايمونت والموندو وإيفرست وهيرميس وأنوفا وليدى روزيتا ومونتريال وسبونتا وتايسون».

وكشف « التقرير» أن أكبر أصناف التقاوى المستورة هى لنوع «سبونتا» بكميات 5413.4 طن، تليها «هيرميس» بـ2686.3 طن ثم «كارا »2025.3 طن و«كروسو» 775 طنا و«ديامونت» 353 طنًا و«برن» 325 طنًا، و«الموندو» 324.4 طنًا و324 طنًا لصنف «نيما»، و«ايفرست» 242.6 طن و«سيلانى» 200 طن و«بانبا » 75 طنا و«بلينى» 54 طنا.

ولفت « التقرير» انه تم استيراد 165 طن من صنف « ايكلات » و52 طنا من صنف « جازيل » و100 طن لصنف « انوفا » و150 طنا لـ«جاستر» و131.5 طن لصنف «لايدى روزيتا» و84 طنا لـ«مونتريال» و27 طنا لـ«تايسون».

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

ونشرت «المال» مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 آلاف طن، بعدما بدأ وصولها خلال الأيام الماضية.