وصول 13 ألفا و500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

نادية صابر: صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز و جازبرايد و على متنهم 13 الف و 500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع . كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 92 راكب و 103 شاحنة و 4

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز و جازبرايد و على متنهم 13 الف و 500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 92 راكب و 103 شاحنة و 4 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 292 راكب و 82 شاحنة بضائع و 15 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الرياض و على متنها 221 راكب و 6 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة و مغادرة ثلاث سفن و هى الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 287 راكب و 169 شاحنة بضائع و 25 سيارة .

على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 912 راكب و تداول 149 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 149 راكب و 12 براد و 10 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 207 راكب و 35 براد و 12 تريلا و 2 باص جيت و غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 556 راكب و 63 براد و 17 تريلا و 2 باص جيت و 518 طرد بضاعة عامة .