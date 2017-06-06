وصول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و8 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 ، بالإضافة إلى 26 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133840 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123059 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2593 ) طن قمح، فضلا عن (117) سيارة بحمولة (5725) طن قمح.

وأشار المركز الاعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 13500 طن يوريا و 5841 طن فوسفات و 900 طن ملح و 2500 طن مولاس.