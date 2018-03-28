وصول و مغادرة 11 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في الثانية صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2467 محمل بـ 1330 طن قمح، في حين غادر 128 سيارة نقل محملة بـ 5244 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170904 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23228 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن رمل و 2000 طن ملح .