وصول و سفر 2470 راكبا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر:قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين "عمان" و "بوسيدون إكسبريس" و على متنهما 245 راكبا و 118 شاحنة و 17 سيارة و 6 شاحنات عفش ركاب، كما تغادر ثلاث سفن و هى "أمانة" ، "الحرية 2 "، "النوى إكسبريس" و على متنهم 447 راك

نادية صابر:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين، إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين “عمان” و “بوسيدون إكسبريس” و على متنهما 245 راكبا و 118 شاحنة و 17 سيارة و 6 شاحنات عفش ركاب، كما تغادر ثلاث سفن و هى “أمانة” ، “الحرية 2 “، “النوى إكسبريس” و على متنهم 447 راكبا و 118 شاحنة و 22 سيارة .

بينما شهد الميناء أمس مغادرة ثلاث سفن و هى “أمانة” ، “الحرية” ، “النوى إكسبريس” و على متنهم 707 ركاب و 129 شاحنة و 53 سيارة .

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة أمس وصول و سفر العبارة لأبسبس و على متنها 95 راكبا من جنسيات مختلفة على الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ .

فى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 976 راكبا بميناء نويبع و تداول 124 شاحنة، ويستعد الميناء لاستقبال السفينة “سينا” و على متنها 228 راكبا و 8 براد و “2 تريلا” و سيارتين، كما تغادر السفينتان “أيلة” و “بريدج” و على متنهما 56 راكبا و 22 برادا و 34 تريلا .

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة “سينا” و على متنها 369 راكبا و 7 براد و 10 تريلات و سيارة و 2 باص جيت و غادرت السفينة “سينا” و على متنها 323 راكبا و 24 برادا و 17 تريلا و 4 باصات جيت .

