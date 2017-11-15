وصول و سفر 1948 راكبا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 139 راكبا و 59 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 7 سيارة. كما…

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 139 راكبا و 59 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 7 سيارة.

كما تغادر ثلاث سفن و هى أمانة ، عمان ، النوى أكسبريس و على متنهم 444 راكبا و 139 شاحنة و 24 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة وادى الكرنك و على متنها 58 ألف طن قمح روسى و ثلاث سفن أخرى و هى أمانة، الحرية، النوى اكسبريس و على متنهم 287 راكبا و 119 شاحنة و 9 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة.

و غادرت السفينة Clibber New York و على متنها 10 الاف طن كوارتز متجهة الى النرويج و السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 188 راكبا 68 شاحنة و 16 سيارة.

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 890 راكب بميناء نويبع و تداول 130 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 395 راكب و 9 براد و 13 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 168 راكبا و 9 براد و 3 تريلا و غادرت ثلاث سفن و هى ايلة، سينا، بريدج و على متنهم 327 راكبا و 51 براد و 45 تريلا .