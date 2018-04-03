وصول ومغاردة 14 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2470، وفي السادسة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2467، بحمولة إجمالية 2577 طن، في حين غادر 99 سيارة نقل محملة بـ 4437 طن قمح .

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177329 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الرابعة والنصف صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن يوريا و 7200 طن فوسفات .

