وصول ومغاردة 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وتجدر الإشارة إلى أن غادر الميناء 85 سيارة نقل محملة بـ 3774 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 175844 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23228 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم الاثنين قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 14400 طن يوريا و 6000 طن فوسفات.