وصول ومغادرة 9 سفن حاويات وبضائع بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أن غادر الميناء قطار بـحمولة 1259 طن قمح، في حين غادر عدد ( 62 ) سيارة بحمولة 3124 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169052 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32994 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 18412 طن يوريا و 10939 طن فوسفات و 1870 طن مولاس.