وصول ومغادرة 9 سفن حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة . وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2427 طن قمح، في حين غادر 110 سيارات نقل بحمولة 4964 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70699 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40341 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4664 طن فوسفات و 3000 طن يوريا و 2373 طن رمل.