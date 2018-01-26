وصول ومغادرة 8 سفن حاويات بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتى حاويات، وغادر 5 أخريات، وواحدة بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، و11 بالمخطاف الخارجي…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتى حاويات، وغادر 5 أخريات، وواحدة بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، و11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2700 طن قمح، وغادرت 88 سيارة نقل محملة بـ 4049 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 58313 طنًا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71452 طناً.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 350 طن يوريا، و530 طن فوسفات، و210 طن نترات أمونيوم، و2700 طن حديد بليت.