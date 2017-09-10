وصول ومغادرة 7328 راكبًا بمينائي سفاجا والغردقة

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والنوى اكسبريس، وعلى متنهما 1451 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج، و57 شاحنة بضائع، و9 شاحنات عفش ركاب، و5 سيارات. كما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والنوى اكسبريس، وعلى متنهما 1451 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج، و57 شاحنة بضائع، و9 شاحنات عفش ركاب، و5 سيارات.

كما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 1929 راكبًا، و139 شاحنة، و153 سيارة.

وشهد الميناء -أمس- استقبال السفينة HERCULES وعلى متنها 59 ألف طن قمح قادمة من فرنسا، والسفينة OCEAN BLATNIM وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم، قادمة من الهند والسفينتين القاهرة وعمان، وعلى متنهم 2027 راكبًا و12 شاحنة عفش ركاب و1 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1001 راكب و4 سيارات، وغادرت العبارة الرياض وعلى متنها 920 راكبًا و137 سيارة -أمس.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 2493 راكبًا منهم 2338 حاجًا و55 باص حج و3 برادات و1 سيارة و2 باص جيت.

ويصل إجمالى وصول عدد الحجاج لميناء نويبع 4774 حاجًا و112 باص حج منذ بدء رحلات العودة.