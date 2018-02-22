وصول ومغادرة 7 سفن ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى…

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الثامنة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2450، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم القطار رقم 2469، بحمولة إجمالية 2590 طن قمح، بينما غادر عدد 95 سيارة نقل محملة بـ 4088 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 99563 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15925 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1500 طن فوسفات، و 2020 طن رمل، و 800 طن أسمنت، و 1200 طن صودا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 385976 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .