وصول ومغادرة 7 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2767 طن قمح، في حين غادرت 110 سيارات بحمولة 5599 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، بلغ 157176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26525 طنا.

وفي هذه الأثناء استقبل الميناء في الخامسة مساء أمس الجمعة قطار حاويات محملا بـ33 حاوية 20 قدما.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و3476 طن فوسفات.