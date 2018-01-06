وصول ومغادرة 7 سفن حاويات وبضائع بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة . وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأ



محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الجمعة، القطار رقم 2476 بحمولة 1314 طن قمح، في حين غادر 65 سيارة نقل بحمولة 2854 طن قمح .

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 66171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41869 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 660 طن فوسفات.

