وصول ومغادرة 7 سفن بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، فضلا عن 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، فضلا عن 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلىى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2451 وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2571 طن قمح، فيما غادرت 59 سيارة بحمولة 3163 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177729 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61692 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن سوبر فوسفات، و2574 طن رمل زجاجي، و8912 طن ملح، و4500 طن أسمنت.