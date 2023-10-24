وصول ومغادرة 60 سفينة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 60 سفينة خلال 48 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3935 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 224 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.