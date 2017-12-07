وصول ومغادرة 5 سفن حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات واثنتين بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات واثنتين بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2435، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الخميس القطار رقم 2442، بحمولة إجمالية 2636 طن قمح، في حين غادر 118 سيارة بحمولة 5463 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140817 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35512 طناً.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2550 طن فوسفات، و4215 طن ملح، و2500 طن نترات أمونيوم.