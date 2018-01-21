وصول ومغادرة 32 سفينة ميناء بورسعيد.. اليوم

بورسعيد - أماني العزازي أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأحد بلغ 32 سفينة.وأشارت إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 7 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.ومن ن

بورسعيد – أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأحد بلغ 32 سفينة.

وأشارت إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 7 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة وهى السفينة KEMAL.KA وجنسيتها تركيا، والتى يبلغ طولها 137 مترا، والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 8000 طن صودا كاوية.

وجارٍ تسهيل كل الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.