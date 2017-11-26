وصول ومغادرة 29 سفينة بميناء دمياط الأحد 26 نوفمبر

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس السبت، القطار رقم 2444 محمل بـ 1296 طن قمح، في حين غادر 133 سيارة بحمولة 6967 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150093 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15236 طنا.

يذكر أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس قطار الحاويات رقم 2438 محمل بـ 60 حاوية 20 قدم متجه إلي ميناء العين السخنة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11400 طن يوريا، و 1750 طن رمل، و9200 طن ملح .