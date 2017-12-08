وصول ومغادرة 27 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 12 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1281 طن قمح، في حين غادره 144 سيارة بحمولة 7066 طن قمح .

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 143720 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59307 أطنان.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3042 طن فوسفات، و 2000 طن يوريا، و 1877 طن ملح، و 1800 طن مولاس، و 1628 طن نترات أمونيوم .

