وصول ومغادرة 26 سفينة حاويات إلى ميناء دمياط

محمود محسن:







استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و9 سفن بضائع عامة.







وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، فضلا عن 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.







وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الإثنين، القطار رقم 2457 محمل بـ 1291 طن قمح، في حين غادرت عدد ( 78 ) سيارة بحمولة 3556 طن قمح.







وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 154678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34684 طنا.







الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 37170 طن فوسفات و إعادة تصدير 6000 طن ذرة.







وأجرت الهيئة تدريباً عملياً على افتراض اشتعال حريق فى مواد صلبة داخل الورش العمومية للهيئة اتضح منها جاهزية العاملين لمواجهة مثل هذه الحوادث وحسن التصرف.

