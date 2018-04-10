وصول ومغادرة 25 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة . وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 76 سيارة نقل محملة بـ 3381 طن قمح .

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144835 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8600 طن يوريا، و 720 طن فوسفات 3700 طن، رمل و 5100 طن سماد سائل .

