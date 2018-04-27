وصول ومغادرة 23 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و10 بضائع عامة، وغادرت 10 أخريات بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و5 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أنه غادر ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و10 بضائع عامة، وغادرت 10 أخريات بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و5 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2585 طن قمح، في حين غادرت 90 سيارة نقل محملة بـ 4487 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170806 طنًا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 20247 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 يوريا و3000 طن سماد سايل، و15772 طن ملح، و3500 طن حديد بليت، و53 طن بصل، و1283 طن كبريتات أمونيوم، و2086 طن رمل.