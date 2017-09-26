وصول ومغادرة 23 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادرت 4 حاويات و8 أخريات بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغت 22، فضلاً عن 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادرت 4 حاويات و8 أخريات بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغت 22، فضلاً عن 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في السابعة مساء أمس الإثنين القطار رقم 2474، وفي الثانية عشر صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2471، وفي الثامنة صباح اليوم أيضا القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 3903 طن قمح، في حين غادر 78 سيارة بحمولة 3764 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168396 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51521 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7600 طن يوريا، و800 طن فوسفات، و5500 طن رمل زجاجي، و4100 طن صويا.