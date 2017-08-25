وصول ومغادرة 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ان

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

تجدر الإشارة إلى أنه غادر الميناء 99 سيارة بحمولة 4550 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 155348 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 24035 طنًّا.

يُذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10950 طن يوريا و5930 طن فوسفات و650 طن مولاس و3500 طن ملح وإعادة تصدير 4600 طن ذرة.