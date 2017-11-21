وصول ومغادرة 23 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 3 بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 3 بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2441، وفي الحادية عشرة مساء أمس القطار رقم 2468، بحمولة إجمالية 2656 طن قمح، في حين غادر 107 سيارات بحمولة 5118 طن قمح.

وأضاق أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 169790 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20315 طنا.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطارا سكة حديد بعد أن فرغا 1880 طن كسر حجارة لزوم أعمال مد مواسير الغاز في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا و 5504 طن فوسفات و 3865 طن رمل و 1989 طن حجر كوارتز.