وصول ومغادرة 22 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و5 بضائع عامة، فى حين غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأض

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و5 بضائع عامة، فى حين غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 26248 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 63522 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا و 7000 طن علف بنجر و 5500 طن فوسفات و 3000 طن رمل.