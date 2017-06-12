وصول ومغادرة 22 سفينة متنوعة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 5 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى11 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 5 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى11 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 134786 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 114300 طن.

وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2616 ) طن قمح، علاوة على (112) سيارة بحمولة (6422) طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5200 طن يوريا و 5300 طن فوسفات و 400 طن علف بنجر و 3200 طن رمل.