وصول ومغادرة 22 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 8 بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي بهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ان

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 8 بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي بهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء عدد (106) سيارة بحمولة 4906 طن قمح.

واضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 96443 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 46128 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4850 طن يوريا و 2500 طن فوسفات و 479 طن كحول و 7300 طن ملح و 3000 طن مولاس و إعادة تصدير 5000 طن ذرة.

