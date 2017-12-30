وصول ومغادرة 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2585 طن قمح، في حين غادر 103 سيارة نقل بحمولة 3678 طن قمح .

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70062 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52553 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8750 طن يوريا و 9250 طن ملح و 4500 طن فوسفات.