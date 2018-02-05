وصول ومغادرة 22 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة الميناء بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.ولفت إلى أنه

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة الميناء بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2435، وفي الواحدة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2474، بحمولة إجمالية 2597 طن قمح، في حين غادر 154 سيارة نقل محملة بـ 6844 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 59503 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47606 طنا.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا، و 18700 طن رمل.

يشار إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 22346 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.