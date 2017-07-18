وصول ومغادرة 22 سفينة بميناء دمياط اليوم الثلاثاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وصرح ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء، بأنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، كما غادر الميناء عدد (71) سيارة بحمولة (3446) طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 2953 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 68309 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6600 طن يوريا و760 طن علف بنجر.