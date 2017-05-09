وصول ومغادرة 21 سفينة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 8 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى16 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 8 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى16 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 102994 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 135400 طنا. وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2620 ) طن قمح، فضلا عن ( 145 ) سيارة بحمولة ( 7245 ) طن قمح. يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7100 طن يوريا و 6000 طن علف و 500 طن رمل.