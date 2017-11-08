وصول ومغادرة 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة . وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للمين

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة .

وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأضاف المركز أن غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2480 وفي الرابعة والنصف صباح اليوم الاربعاء القطار رقم 2472 بحمولة إجمالية 2584 طن قمح، في حين غادر عدد ( 92 ) سيارة بحمولة 4934 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 157620 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47863 طنا.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس القطار رقم 2476 محمل بـ 1112 طن سكر متجها إلي الحوامدية بالجيزة .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 600 طن يوريا و 150 طن فوسفات و2500 طن سماد سائل و 880 طن بذر كتان و 2200 طن ملح و 3180 طن حجر كوارتز.