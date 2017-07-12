وصول ومغادرة 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 38265 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82820 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد (118) سيارة بحمولة (5861) طن قمحفضلا عن قطاران بحمولة (2613) طن قمح، وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 3950 طن فوسفات و 12000 طن ملح و 500 طن علف بنجر.