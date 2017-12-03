وصول ومغادرة 21 سفينة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات، و5 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أنه غادر المينا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات، و5 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في العاشرة مساء أمس السبت القطار رقم 2441 محمل بـ 1318 طن قمح، في حين غادرت 186 سيارة بحمولة 9456 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 135280 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11805 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4500 طن يوريا، و11000 طن ملح، و3700 طن رمل، و13500 سماد سائل، و1000 طن جبس.