وصول ومغادرة 21 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125065 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132935 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة 1293 طن قمح، علاوة على 138 سيارة بحمولة 6929 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4700 طن يوريا و1000 طن ملح و2000 طن فوسفات.