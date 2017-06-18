وصول ومغادرة 21 سفينة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و8 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.و

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و8 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 83959 طناً، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 123557 طنًا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة 2545 طن قمح، بالإضافة إلى 114 سيارة بحمولة 5656 طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4100 طن يوريا، و3891 طن فوسفات، و9500 طن علف بنجر، و1175 طن رمل، و500 طن نترات أمونيوم.