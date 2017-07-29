وصول ومغادرة 21 سفينة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و10 بضائع عامة، فيما غادرت 11 سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على واحدة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و10 بضائع عامة، فيما غادرت 11 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على واحدة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن جارى تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62594 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52919 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 15800 طن يوريا، و1635 طن سوبر فوسفات، و636 طن رمل، و1339 طن داب أمونيوم، و1600 طن علف بنجر، و640 طن أسمنت.