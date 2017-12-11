وصول ومغادرة 21 سفينة بضائع ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 7 سفن حاويات و 5 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 29 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 7 سفن حاويات و 5 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 29 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2442، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2481، بحمولة إجمالية 2643 طن قمح، في حين غادر 111 سيارة بحمولة 5700 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 142747 طنا، بينما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51726 طنا.

ولفت المركز إلى أن العاملين يحملون قطارا بخام السكر من ساحة الميناء النهري.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3500 طن يوريا، و 8000 طن فوسفات، و 1500 طن سماد سائل، و 1740 طن ملح، وإعادة تصدير 5800 طن فول صويا.