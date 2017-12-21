وصول ومغادرة 21 سفينة بضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.يذك

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أنه غادر الميناء 126 سيارة بحمولة 5991 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 138553 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63015 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7400 طن يوريا و 3500 طن فوسفات و 4100 طن رمل وإعادة تصدير 8400 طن كسب فول صويا.

