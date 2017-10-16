وصول ومغادرة 20 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت 3 حاويات و9 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأشار ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينة حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت 3 حاويات و9 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأحد، القطار رقم 2476، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2474، وفي الثامنة صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 3807 طن قمح، في حين غادرت 85 سيارة بحمولة 3879 طن قمح.

في نفس السياق، وصل إلى الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172367 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22101 طناً.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10900 طن يوريا، و4040 طن فوسفات، و3200 طن رمل زجاجي، و5300 طن ملح، وإعادة تصدير 1500 طن ذرة، و2000 طن صويا.