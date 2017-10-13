وصول ومغادرة 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء عدد (2) قطار بحمولة إجمالية 2571 طن قمح، في حين غادر عدد (87) سيارة بحمولة 3957 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171980 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 24500 طن.

وذكر المركز الإعلامي أنه جارٍ حاليًّا شحن قطار سكة حديد بحاويات محملة بخام الرخام لنقلها إلى المنطقة الصناعية بحلوان.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5100 طن يوريا و2650 طن فوسفات و6300 طن رمل زجاجي و4200 طن ملح.