وصول ومغادرة 20 سفينة حاويات عامة لميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2487 طن قمح، في حين غادر 61 سيارة نقل محملة بـ 2629 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 136061 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9500 طن يوريا، و 2715 طن فوسفات، 3764 طن رمل، و 1100 طن علف بنجر.