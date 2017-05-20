وصول ومغادرة 20 سفينة بضائع لميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 91582 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 162789 طنا، وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد (2) قطار بحمولة (2574) طن قمح، فضلا عن عدد (104) سيارة بحمولة (5092) طن قمح، ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10720 طن يوريا و3128 طن رمل زجاجي و7000 طن فوسفات و220 طن دخان.