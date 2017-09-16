وصول ومغادرة 19 سفينة حاويات وبضائع لميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 27 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلا عن 27 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2580 طن قمح، في حين غادر ( 65 ) سيارة بحمولة 3179 طن قمح.

ووأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168156 طنا، بينما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67940 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 20500 طن ميثانول و 2750 طن رمل زجاجى و 2450 طن داى أمونيوم و 1500 طن يوريا.

