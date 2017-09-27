وصول ومغادرة 19 سفينة حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي سياق آخر غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الثلاثاء قطار حاويات محمل بـ 57 حاوية مكافئة، كما غادر الميناء أيضا في العاشرة والنصف مساء أمس القطار رقم 2459 محمل بـ 1240 طن قمح، في حين غادر عدد ( 63 ) سيارة بحمولة 3335 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166273 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50633 طنا .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14791 طن يوريا، و 2000 طن ملح، و 3750 طن رمل زجاجي، و 108 طن دخان، وإعادة تصدير 4048 طن صويا.